DIY: Das Smartphone wird zum Heimwerker-Einkaufstool

24.03.17 Das Thema "Do It Yourself" scheint bei den Deutschen zunehmend an Relevanz zu gewinnen. So sind die Suchanfragen rund um dieses Thema gegenüber 2015 um 22 Prozent gestiegen, wie Google meldet. 34 Prozent der Deutschen geben an, Möbel selbst aufzubauen oder eigene Möbelstücke sogar selbst anzufertigen. Basierend auf einer Konsumerbefragung sowie internen Auswertungen hat Google die Suchtrends rund um das Thema "Do It Yourself" sowie die Rolle YouTubes analysiert.