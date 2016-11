Gattungsstudie: So werden digitale Prospekte genutzt

Cluster-Analyse der Studienergebnisse identifiziert vier Nutzungstypen

Demnach geben bereits 69 Prozent der Web.de - und GMX -Nutzer an, digitale Prospekte im Internet zu lesen. Die digitalen Prospekte werden meistens auf dem Computer zu Hause durchgeblättert, bereits jeder Dritte greift über sein Smartphone auf digitale Prospekte zu. Vor allem für Werbetreibende und Agenturen aus dem Umfeld Discounter & Supermärkte, Computer & Technik sowie Freizeit, Sport & Hobby haben die digitalen Prospekte großes Potenzial. Jeder zweite Nutzer von digitalen Prospekten gab an, dass Angebote von Discountern & Supermärkten (sehr) interessant für ihn sind, jeder Dritte schätzt Angebote aus dem Bereich Computer und Technik und Freizeit, Sport & Hobby.Grundsätzlich am beliebtesten sind laut der Studie Prospekte aus den Geschäften, in denen bereits regelmäßig eingekauft wird. Dies bestätigt jeder zweite Nutzer von digitalen Prospekten. Digitale Prospekte bieten für Werbetreibende zudem den Vorteil, dass sie ihre Angebote nicht an den Postkasten des gesamten Haushalts, sondern dank Targeting in den EMail-Posteingang einer bestimmten Zielgruppe ausspielen können. Denn diese nimmt digitale Prospekte als sinnvolle Ergänzung zu klassischen Prospekten wahr.Zudem sind digitale Prospekte papierlos und somit umweltschonend, das spart eine Menge Kosten. Während potenzielle Kunden aufgrund des "Bitte keine Werbung - Aufklebers" nicht erreicht werden können, ist die digitale Variante für jeden auf mobilen Geräten ständig abrufbar. 43 Prozent der Web.de- und GMX-Nutzer geben an, sich auch am POS von anderen Angeboten inspirieren zu lassen. Jeder Vierte hat sogar durch die Nutzung eines Prospektes in einem neuen Geschäft oder ein neues Produkt gekauft. Auch für Prospektliebhaber ist die Digitalisierung vorteilhaft.Innerhalb der Studie konnten mit einer Clusteranalyse zudem vier verschiedene Nutzungstypen identifiziert werden, welche sich wie folgt unterscheiden: