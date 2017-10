BDMI: Konsortium will mit Blockchain global gültiges Überwachungsprofil schaffen

"Beim Öffnen der Tür wird der Nutzer durch Gesichtserkennungsscanner und Fingerabrucklesevorrichtungen auf dem Türgriff überprüft, um seine Identität zu bestätigen und sie mit den aktuellsten auf Blockchain vorgehaltenen Verhaltensmustern zu vergleichen. Dadurch beurteilt die Technologie die Berechtigung, ob der Nutzer sich zu der Uhrzeit und an dem Ort Zutritt verschaffen darf."

Gesichtserkennung und Fingerabrucküberprüfung, Backstage-Informationen, Sperrlisten von den Sicherheitsbehörden, Visaaufzeichnungen, Flugdaten und Hotelinformationen werden zur Zollüberprüfung zusammengeführt.

Wenn Sie sich fiebrig fühlen, erfasst das intelligente Gerät an Ihrem Körper genaue Daten über Ihren Gesundheitszustand. Darüber hinaus kann es auch ermitteln, wo genau Sie krank sind. Mittels MTS (Medical Term Standardization) wird Ihre Erkrankung diagnostiziert und die optimale Medikation oder Diagnose und Behandlung gemäß Ihrer Krankenakte empfohlen. Das Gerät ist sogar in der Lage, den jeweils nächstgelegenen und besten Arzt zu empfehlen - oder per GPS und Funk die Polizei zu informieren, wenn Sie der Anforderung des Geräts nicht unmittelbar Folge leisten.

Im Rahmen des Projekts 'The Key' soll unter der Führung einer Stiftung aus Singapur eine Lösung zur Identitätsverifikation (IDV) für das Internet entwickelt werden. BDMI-Technologie soll "eine lebendige und holografische, digitale Identität online schaffen, die der Schlüssel ("The Key") für die Migration von Nutzern aus der realen Welt in die Online-Welt sein wird".Als Beispiele für die Anwendung nennt die Stiftung:Das 'The Key'-Ökosystem soll zusätzlich dienen als Grundlage für eine zukünftige Künstliche Intelligenz (KI), die die eingehenden Daten in Echtzeit auswertet. Der Gründer und CEO von The Key, Xueli Li : "Die Schwierigkeiten bei der Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datennutzung haben den Einsatz von individuellen Daten bisher erschwert. Mit der Entwicklung der Blockchain-Technologie wurden die Probleme in den Bereichen Datensicherheit, Dateneffizienz und Datenschutz grundlegend gelöst."