IoT-Einsatz im Smart Home: Eine Übersicht

30.10.17 Smart-TVs, Audio-Video-Systeme, Sensoren, Thermostate, drahtlose Heim-Überwachung und andere IoT-Geräte summieren sich schon zu durchschnittlich 11 Geräten in jedem Haushalt - Tendenz steigend. Eine Infografik liefert einen Überblick über den Einsatz in Deutschland - von intelligenten Türschlössern bis drahtloser Heim-Überwachung.

Anwender sorgen sich darum, dass ihr Smart Home und mit dem Netzwerk verbundene Geräte nicht komplett abgesichert sind, da Hacker aus der Ferne die Kontrolle erlangen und auf private Daten zugreifen können, die auf anderen Geräten gespeichert wurden. Bitdefender hatte dazu kürzlich eine umfassende Befragung durchgeführt.Demnach sind sich Nutzer smarter Geräte in Deutschland zwar der Gefahren der Cyberlandschaft immer bewusster, dennoch gibt es großen Nachholbedarf bei der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen. So fühlt sich eine Mehrheit (53 Prozent) mit der Zunahme der smarten Geräte in ihren Haushalten weniger sicher. Gleichzeitig geben 40 Prozent der Nutzer von Smart TVs an, das Passwort ihres vernetzten Fernsehers noch nie geändert zu haben. Ähnlich sieht es bei Updates aus: 32 Prozent der Smartphone- und 48 Prozent der Smart TV-Nutzer bestätigten bei der Onlinebefragung iSense Solutions Online-Panel im Auftrag von Bitdefender von über 500 Deutschen im April 2017, dass sie noch nie ein Firmware-Update ihres Gerätes durchgeführt haben.