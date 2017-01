Die Grünen fordern Kennzeichnungspflicht für Social Bots

26.01.17 Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt will Social Bots den Kampf ansagen.

In einem Interview mit der Rheinischen Post spricht sie sich dafür aus, dass die automatisierten Post von nicht-menschlichen Social-Media-Accounts in Zukunft gekennzeichnet werden. Die Grünen wollen in Kürze einen entsprechenden Gesetzesvorstoß machen, den der Bundestag noch vor der Bundestagswahl verabschieden soll, sagt sie. Wie genau das funktionieren soll, ließ sie offen.