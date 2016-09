Shareconomy: Otto plant Vermietportal für Fernseher und Co.

Bild: Philips

20.09.16 Der Onlinehändler Otto will in Zukunft Produkte auch vermieten. Über ein neues Onlineportal will er bereits in wenigen Wochen Produkte aus den Segmenten Multimedia, Haushaltselektronik und Sport an die Kunden verleihen. "Wir glauben, dass Konsumenten zukünftig auch physische Produkte auf Zeit mieten möchten und dies genauso einfach und sorgenfrei sein sollte, wie Musik zu streamen oder Carsharing zu nutzen", zitiert Der Handel Ottos Vertriebsvorstand Marc Opelt . Die Mindestmietdauer soll drei Monate betragen.