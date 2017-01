Online-Weihnachtsgeschäft 2016 wuchs auf 23 Milliarden Euro

Bild: Couleur / pixabay.de

Wie der aktuelle "Adobe Digital Insights (ADI) Holiday Recap Report 2016" zeigt, haben deutsche Last-Minute-Shopper dem Online-Handel ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft beschert. Am 19. Dezember, dem letzten Montag vor Weihnachten, erreichte das deutsche XMAS-Shopping seinen Höhepunkt (+69 Prozent gegenüber 2015). Insgesamt wuchs der Umsatz im deutschen Online-Weihnachtsgeschäft 2016 um 7 Prozent auf rund 23,2 Milliarden Euro. Damit landet Deutschland hinter Großbritannien (26,7 Milliarden Euro) auf Platz 2 der europäischen Online-Umsatz-Rangliste.Mehr als ein Viertel des deutschen E-Weihnachtsumsatzes wurde laut dem Adobe-Report mobil generiert (27 Prozent). Nahezu die Hälfte des gesamten Traffics in der Weihnachtszeit kam von einem mobilen Endgerät (44 Prozent). Im europäischen Vergleich war der Mobile-Anteil an allen Online-Transaktionen in Großbritannien am höchsten (Mobile-Umsatz: 41 Prozent, Mobile-Traffic: 60 Prozent).Für den Adobe Digital Insights Report wurden weltweit mehr als 1 Billion Visits auf über 4.500 Händler-Websites und 55 Millionen Artikelnummern untersucht.