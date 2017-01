Jeder zweite Teenager nutzt digitale Sprachassistenten

Bild: terimakasih0 / Pixabay

(chart: Accenture, Januar 2017; Grafik: HighText Verlag)

Während unter den 14- bis 17-Jährigen nur 16 Prozent sagen, dass sie keine Sprachagenten nutzen und auch kein Interesse daran haben, sind es in der Generation 55 Plus bereits 50 Prozent. Der Anteil derjenigen, die die Spracheingabe regelmäßig verwenden schrumpft von 31 Prozent bei den ganz Jungen auf 7 Prozent bei den Senioren.Für die Studie befragte Accenture im Januar 2017 knapp 26.000 Personen ab 14 Jahren in 26 Ländern.