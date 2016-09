Deutsche Bank steigt bei Springer-Inkubator ein

Bild: Rafael Matsunaga/Flickr

"Für uns ist das ein strategischer Schritt, um unser Kerngeschäft schneller zu digitalisieren und in neue digitale Geschäftsmodelle zu investieren", sagte Markus Pertlwieser , Digitalchef im Privat-, Vermögens- und Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank. Axel Springer betonte, mit dem Institut gewinne der Verlag neue Expertise und Förderkraft.Sowohl der Axel Springer Verlag als die Deutsche Bank stehen unter Druck, ihre Geschäfte zu digitalisieren. Die Verlagsbranche ist bereits vor Jahren durch das Internet unter Druck geraten, in der Finanzbranche entstehen gerade in jüngster Zeit immer mehr Start-ups, die die Geschäftsmodelle der etablierten Häuser unter Druck setzen (siehe iBusiness: Banken in Deutschland - So weit sind sie mit der digitalen Transformation wirklich