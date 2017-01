Video-Marketing: Das sind die viralsten Marken der Welt

Bild: Red Bull Stratos - Mission Jump

(chart: Unruly, Grafik: Hightext Verlag)

Mehr als 27 Millionen Mal wurden die Videos von Red Bull in 2016 auf Facebook oder in Blogs geteilt. Das in der Rangliste auf 2 platzierte Unternehmen, Samsung , kommt mit 12,5 Millionen Videoabrufen nicht einmal auf die Hälfte dieses Werts.Einziges deutsches Unternehmen in den Top 10 weltweit ist Adidas mit 4,5 Millionen Viralvideo-Shares.