Smartphone-Anteil in Europa unterdurchschnittlich

Internetnutzer die ein Smartphone besitzen - nach Alter, Geschlecht und Region

Wie der Global Web Index vom dritten Quartal 2016 zeigt, gibt es bei der Smartphone-Nutzung kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Wohl aber beim Alter. Während der Smartphone-Anteil bei den 25- bis 34-Jährigen mit 95 Prozent am größten ist, liegt er bei den 55- bis 64-Jährigen nur noch bei 73 Prozent.Auch die Herkunft ist für die Smartphone-Durchdringung von Bedeutung. Interessant hierbei ist, dass zwei Regionen, die regelmäßig als digitale Vorreiter gefeiert werden, am schlechtesten abschneiden: Europa und Nordamerika. Während in Europa nur 86 Prozent der Internetnutzer ein Smartphone besitzen, sind es in Nordamerika sogar nur 84 Prozent. Oben stehen der Mittlere Osten und Afrika mit 95 Prozent.