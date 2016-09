Top-100-Shops: Die größten drei machen die Hälfte des Umsatzes

Bild: HighText Verlag

Der deutsche ECommerce-Umsatz hat auch 2015 deutlich zugelegt. Zusammen erwirtschafteten die deutschen Top-100-ECommerce-Händler im vergangenen Jahr einen Umsatz von 24,4 Milliarden Euro. Dies bedeutet eine Umsatzsteigerung von gut 13 Prozent, ergab die Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2016", die das EHI zusammen mit Statista jährlich auflegt.Der Löwenanteil des deutschen Onlineumsatzes fällt erneut auf die Top 3: Amazon.de und Zalando.de erzielen gemeinsam über elf Milliarden Euro Umsatz - das ist annähernd so viel wie die Shops auf den Rängen 4 bis 100 zusammen.Eine detailliere Analyse der Ergebnisse hat iBusiness hier bereitgestellt: ECommerce-Studie: Diese Onlineshops wachsen am kräftigsten Das gesamte Ranking der 100 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist als iBusiness-Poster für zusammen 30 Euro erhältlich. Im Großformat (zweimal 84x60 cm und einmal 84x120 cm) erhalten Sie den kompletten Überblick über die jeweils hundert größten Onlineshops im deutschsprachigen Europa und können auf einen Blick die Märkte vergleichen. iBusiness-Premium-Mitglieder erhalten 30 Prozent Rabatt.