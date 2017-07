E-Commerce: Montag ist beliebtester Tag, Samstag am unbeliebtesten

Bild: Digital Marketing Agency / Pixabay / CC0

Beliebte Produkte: morgens Kaffeemaschinenzubehör, mittags Besteck, abends Matratzen

Den ersten Arbeitstag der Woche lassen Verbraucher gern beim Online-Shopping ausklingen. Der Montag ist mit einem Anteil von rund 17 Prozent der Wochentag, an dem die meisten Artikel bestellt werden. Zumindest geht das aus einer Auswertung aus dem Vergleichsportal Check24.de hervor, das inzwischen auch einen Shopping-Bereich anbietet. Der Samstag dagegen ist der unbeliebteste Tag für Einkäufe im Internet.Die bevorzugte Uhrzeit für Bestellungen ist zwischen 20 und 22 Uhr. Um 20:13, also kurz vor Beginn des abendlichen Unterhaltungsprogrammes im Fernsehen, werden die meisten Artikel gekauft.Während Männern das Wochenende lieber ist, bestellen Frauen häufiger von Montag bis Donnerstag im Internet. Nachmittags und nachts steigt der Anteil männlicher Online-Kunden, Frauen haben dafür vormittags und abends höhere Anteile an den Internet-Einkäufen.Mit der Uhrzeit der Bestellung variieren auch die Präferenzen für bestimmte Produkte. Zwischen sechs und zehn Uhr morgens zum Beispiel wird überdurchschnittlich oft Zubehör für Kaffeemaschinen bestellt. Mittags (zwölf bis 14 Uhr) ist Besteck besonders beliebt. Und ab 18 Uhr steigen die Bestellungen für Matratzen.Die typischen Männer- und Frauenprodukte kommen aber aus anderen Warenkategorien. Nummer Eins bei Frauen sind Gesichtsreinigungsbürsten (75 Prozent weibliche Käufer). Mit Haartrocknern und -stylern folgt ein weiteres Produkt aus der Kategorie Beauty & Wellness auf Platz zwei. Die Produkte mit dem höchsten Männeranteil stammen alle aus der Kategorie Computer: Neun von zehn Prozessorkühlern kaufen männliche Kunden. Dasselbe gilt für Switches und Arbeitsspeicher.Allerdings: Eigenauswertungen, wie die, die durch Check24.de durchgeführt hat, haben nur eine sehr begrenzte Aussagekraft. Das Sortiment, die Marketingmaßnahmen und die angesprochene Kundenzielgruppe haben einen großen Einfluss. Allgemeingültige Aussagen sollten daher aus einer solchen Untersuchung nicht abgeleitet werden.