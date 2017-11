Black Friday: Otto verschenkt Smart Speaker von Google

23.11.17 In fast allen Online-Shops laufen derzeit Black Friday-Sales an. Der Versandhändler Otto hat sich dabei eine besondere Aktion ausgedacht: Neukunden erhalten dort einen Smart Speaker von Google geschenkt.

Bild: Google Inc.

Ende dieser Woche (Donnerstag) starten beim Versandhändler Otto die Black-Friday-Aktion. Fünf Tage lang gibt es zahlreiche Rabatte und allen Kunden werden die Versandkosten erstattet. Doch richtig dreht der Händler gegen Ende der Rabattaktion auf: Ab Dienstag erhalten alle Otto-Neukunden, die einen bestimmten Gutscheincode (82617) eingeben, einen Google Home Mini Smart Speaker gratis zur Bestellung dazu. Einzige Bedingung: Der Bestellwert muss 40 Euro überschreiten.Googles Lautsprecher mit Sprachassistent ist seit Oktober in Deutschland erhältlich und kostet regulär rund 60 Euro. Otto hat sich nach einigen Angaben bereits auf eine große Nachfrage eingestellt und will "mehrere zehntausend" der Geräte in Umlauf bringen.Ganz uneigennützig ist die Aktion nicht: Ottos größter Konkurrent heißt schließlich Amazon - und das Unternehmen hat mit dem Sprachassistenten Alexa auf den Echo-Geräten einen Überraschungserfolg gelandet. Kein Wunder, dass Otto den Amazon-Geräten einen Assistenten eines neutralen Herstellers entgegensetzen will. Denn: Sprachassistenten gelten als potentiell wichtiges Kundenbindungswerkzeug. Und - wie es der Zufall so will - seit einigen Wochen hat Otto eine sogenannte "Action" für Google Home bereitgestellt. Kunden können damit mit dem Otto-Kundenservice kommunizieren. Die Anwendung ist auf den Geräten der Black-Friday-Aktion bereits vorinstalliert.