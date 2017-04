Jedes vierte Unternehmen setzt auf Data Storytelling

Dabei setzen diese Unternehmen mehrheitlich auf Technologien wie Präsentationssoftware (73 Prozent) und Excel (54 Prozent) - trotz der geringen Visualisierungsmöglichkeiten dieser Tools. Dabei wird interessanterweise genau der Aspekt der Visualisierung von Daten meist für Data Storytelling eingesetzt (61 Prozent).Die Studie, für die europaweit 250 Teilnehmer befragt wurden, zeigt unter anderem den Nutzen von Data Storytelling für Unternehmen. So geben 74 Prozent der Befragten an, damit den Umsatz steigern zu können, etwa durch das Erschließen neuer Märkte. Knapp ein Fünftel der Befragten setzt Data Storytelling ein, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, 85 Prozent optimieren damit ihren Ressourceneinsatz.Wahrgenommen wird Data Storytelling als ein Werkzeug für Spezialisten: Auf Management-Ebene befassen sich lediglich rund 23 Prozent mit Data Storytelling, 12 Prozent sind laut der Studie gelegentliche Nutzer. Mit Blick auf die Nutzung in den Abteilungen kommt Data Storytelling besonders oft im Management (56 Prozent) sowie im Bereich Finanzen und Controlling (46 Prozent) zum Einsatz. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass hier Berichte über den aktuellen Stand eines Unternehmens zur Information wie auch zur Entscheidungsgrundlage benötigt werden.