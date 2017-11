AGOF startet tägliche Veröffentlichung

Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) veröffentlicht mit den daily digital facts erstmals in ihrer Geschichte tagesaktuelle Reichweitenzahlen. Von nun an stehen jeden Vormittag ab ca. 11 Uhr die digitalen Kennzahlen des Vortages zur Verfügung.Die daily digital facts, deren erste Evolutionsstufe schon vor wenigen Monaten gelauncht werden konnte, beinhalten die digitalen Reichweiten aller erhobenen Einzeltage sowohl für klassische Text-Bild- als auch für Streaming-Angebote oder -Belegungseinheiten. Dadurch können erstmals individuelle Zeiträume, etwa bestimmte Events, Feiertage, sportliche oder politische Ereignisse im Detail betrachtet und analysiert werden. Agenturen und Werbungtreibende sollen so eine bessere Planungs- und Entscheidungsgrundlage für digitale Werbemaßnahmen erhalten.Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung wurde im Dezember 2002 gegründet und hat zum Ziel, vergleichbare Leistungswerte zur Reichweite digitaler Medien zu schaffen.