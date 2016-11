Die 5 größten Produktivitätskiller in deutschen Büros

Bild: Pixabay / Schwartz-PR

Zu viele Dinge gleichzeitig erledigen

Zu viele E-Mails

Zu viele ineffiziente Meetings

Schlechte Kommunikation mit dem Vorgesetzten oder im Team

Nicht auffindbare Informationen

Zu viele Dinge gleichzeitig erledigen, ist der größte Bremsklotz im Arbeitsalltag deutscher Büroangestellter. Dies ist das Ergebnis des "Digital Work Report 2016", in dem der Collaboration-Software-Anbieter Wrike in einer repräsentativen Befragung untersucht hat, wie hoch Büroangestellte in Deutschland, Großbritannien und Frankreich ihre Arbeitsbelastung einschätzen, welche Faktoren die Produktivität einschränken und welche Mitarbeiter besonders unter den Produktivitätskillern leiden.Auf die Frage, ob die Arbeitsbelastung im Vergleich zu Vorjahr zugenommen hätte, antwortete ein Viertel der Befragten in Deutschland, dass sie "signifikant zugenommen" hätte (Großbritannien: 20 Prozent, Frankreich 32 Prozent). Für 47 Prozent der Deutschen ist sie "leicht angestiegen" (Großbritannien: 38 Prozent, Frankreich 45 Prozent).Insgesamt registrieren drei Viertel der befragten Deutschen einen Anstieg der Arbeitsbelastung. Bei der Optimierung der eigenen Produktivität gibt es aber noch Potential: So sind nur 18 Prozent der Befragten der Meinung, ihr volles Produktivitäts-Potential auszuschöpfen. Unter Büroangestellten in Frankreich und Großbritannien sind sogar jeweils nur 15 Prozent der Meinung, maximal produktiv zu sein.Außerdem fällt auf, dass die Generation 55+ besonders belastbar und produktiv ist: Im Vergleich zur "Generation Y" hat sich die Arbeitsbelastung in den Augen älterer Angestellter im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger erhöhtDie Top 5 Produktivitätskiller in Deutschland sind: