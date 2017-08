Bad Ads: Google verschickt schon mal blaue Briefe

Bild: Nadine Slawik / CC0 / Pixabay

11.08.17 Laut Google Watchblog hat Google an die Betreiber von rund 1.000 Homepages blaue Briefe verschickt, unter anderem an Forbes . Darin warnt der Suchmaschinenbeteiber die Webmaster, dass die Anzeigen auf den Webseiten nach Google-Standards als Bad Ads (also 'nervige Werbung') zu klassifizieren sind. Bedeutet: Wenn Googles Chrome-Browser demnächst den angekündigten Bad-Ad-Blocker bekommt, würden diese Anzeigen herausgefiltert. Infos zu den Regeln, was Bad Ad ist und was nicht, veröffentlicht Google unter Coalition for better Ads