Ganze Group M kommt nicht zur Dmexco - verstehen Sie, wieso?

11.08.17 Die komplette Agenturgruppe Group M hat laut W&V ihre Teilnahme an der Dmexco abgesagt.

Bild: Sebastian Halm

Umfrage: Und was haben Sie auf der Dmexco 2017 verloren? Die Dmexco im vergangenen Jahr hatte erstmals über 50.000 Besucher und erstmals über 1000 Aussteller. Geht die Erfolgsgeschichte 2017 wohl noch weiter? Immerhin muss man dieses Jahr erstmals als Besucher bezahlen, um auf's Gelände zu kommen, Frühbucher-Schutz wird nicht mehr gewährt. Was nehmen Sie mit zur Dmexco 2017? Und was suchen sie dort genau? Nehmen sie sich eine Minute Zeit und teilen Sie uns ihre Dmexco-Vorfeld-Gedanken mit. Ich bin auf der Dmexco als... Besucher Aussteller weder/noch Erstmalig kommt man auch als Früh-Anmelder nur gegen Bezahlung auf die Dmexco. Wird das Einfluss auf die Messe haben? Nein Ja, wir werden weniger Mitarbeiter hinschicken Ja, ich/wir werden die Dmexco deshalb nicht besuchen Es macht die Messe spannender und attraktiver (besseres Publikum, höhere Qualität) Es macht die Messe schlechter (weniger Besucher, weniger Vielfalt) Welchen der folgenden Aussagen über die Dmexco stimmen Sie zu? (beliebig viele Antworten möglich) Ich bin vor Ort wegen der Parties Ich bin vor Ort, um Kunden zu treffen Ich bin vor Ort um Freunde, Bekannte, Kollegen zu treffen Ich besuche die Dmexco, um Leads zu generieren Ich besuche die Dmexco , um mich allgemein zu informieren/umzusehen Ich will neue digitale Lösungen/Produkte für mein Geschäft zu besorgen Ich habe das Ziel, in Köln Verträge abzuschließen Ich reise ohne eine konkrete Zielsetzung an Ein Stand auf der Dmexco ist sein Geld wert Ein Stand ist unter dem Strich zu teuer, gemessen am Nutzen Die Teilnahme ist für uns/mich Pflicht Ich würde die Teilnahme absagen, aber das würde eventuell Kunden irritieren Ich würde die Teilnahme absagen, aber dann gäbe es firmeninterne Nachfragen/Diskussionen Die Dmexco ist zu groß Ich besuche lieber eine spezialisierte Fachveranstaltung Die Dmexco könnte noch internationaler werden Das Konferenzprogramm ist interessant Die Dmexco ist für mich die einzige relevante Messe im Jahr Die Dmexco ist für mich die wichtigste Messe des Jahres

Vor einigen Tagen hatte bereits mit der Mediaagentur Mediacom ein Gruppenmitglied und zugleich Deutschlands größte Medienagentur angekündigt, die Dmexco nicht besuchen zu wollen. Als Grund gab man zu viel Aufwand für zu wenig Nutzen an - genauer gesagt: zu viel Kosten bei zu wenig qualitativ hochwertiger Laufkundschaft. Die Pläne der Dmexco, ab diesem Jahr keine kostenlosen Tickets mehr auszugeben, könnten als Versuch gesehen werden, diesem Makel zu begegnen. Ihre Meinung zur Demxco und zur Qualität der Veranstaltung können Sie in unserer iBusiness-Umfrage loswerden, eine exklusive Auswertung erfolgt in einigen Tagen hier bei uns. Die Teilnahme kostet sie etwa eine Minute Lebenszeit - geht doch, oder?