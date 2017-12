Hashtags in der Weihnachtswerbung funktionieren nicht

Immer mehr Unternehmen integrieren Hashtags in ihre Werbung. Marktforscher MediaAnalyzer wollte in einer Umfrage wissen, was die Verbraucher davon halten. Die Mehrheit der Befragten zeigt sich wenig begeistert: Je ein Drittel finden sie überflüssig (36 Prozent) oder sind ihrer überdrüssig (32 ...