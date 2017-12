Hermes fordert Preisaufschlag im Weihnachtsgeschäft

04.12.17 Der Logistikdienstleister Hermes wird immer unlustiger: Im kommenden Jahr will die Otto-Tochter erstmals Preiszuschläge für das Weihnachtsgeschäft einführen..

Bild: Hermes

Noch ist offen, wie hoch diese ausfallen werden. Hermes will den Zuschlag auf Basis der Zahlen aus diesem Saisongeschäft berechnen, berichtet die Wirtschaftswoche . Dem Bericht zufolge hält Hermes-Geschäftsführer Frank Rausch die Versandkosten, die der Handel zu zahlen bereit ist für "schlicht nicht auskömmlich". Bereits vor einigen Wochen, hatte das Unternehmen die Branche mit der Ankündigung aufgeschreckt, die Zahl der Pakete pro Shop deckeln zu wollen. iBusiness hatte bereits vor drei Jahren gewarnt, dass in den Logistikern bald die Paketzusteller ausgehen werden (siehe iBusiness: Paketdiensten fehlen in kommenden Jahren Tausende Zusteller ).