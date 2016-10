Conversational Commerce: Paypal bietet Bezahlungen im Facebook Messenger an

Bild: Paypal

25.10.16 Facebook und Paypal treiben Concersational Commerce voran: In den USA bietet Facebook in seinem Messenger in Kürze das Bezahlen per Paypal an. Paypal will die Social- und Chat-Bezahlmethode ab sofort ausrollen. Nutzer sollen ihr Facebook-Konto mit dem bei Paypal verknüpfen können, um auf Facebook und im Messenger zu bezahlen sowie um Nachrichten - wie Transaktions-Bestätigungen - von Paypal über den Chat zu erhalten. Sogar in Chatbots-Konversationen, die zu einem Kauf führen, können Händler auf Facebook die Paypal-Zahlung anbieten.