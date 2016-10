Analytics-Hochzeit: Visual IQ übernimmt deutsche Refined Labs

Bild: v. Stülpnagel Scheidet aus: Philip von Stülpnagel

Refined Labs mit Sitz in München bietet schwerpunktmäßig Lösungen für Attribution, die Erfolgsmessung und Steuerung von Suchmaschinenmarketing (Bid Management) sowie TV-Tracking an. Mit der Übernahme will Visual IQ nach eigenen Angaben sein Angebot für werbetreibende Unternehmen und Agenturen mit mittleren bis großen Werbebudgets ausbauen.Im Zuge der Übernahme scheidet Philipp von Stülpnagel als Geschäftsführer von Refined Labs aus. Er war erst 2015 von seiner Gründung Sumo zu Refined Labs gewechselt. Neben Thomas Bindl soll auch Rupert Rockinger unverändert der Geschäftsführung von Refined Labs angehören. Alle der zwei Dutzend Mitarbeiter von Refined Labs werden von Visual IQ übernommen.