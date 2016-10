Instagram testet Livestreaming

25.10.16 Nach Facebook bekommt jetzt offenbar auch die Tochter Instagram eine Livestreaming-Funktion. The Verge zufolge testet das Netzwerk Livevideos in den Instagram Stories. Ein russisches Magazin entdeckte den "Live"-Banner in einem Video sowie den "Go Insta!"-Button, über den die Nutzer live gehen könnten. Instagram selbst habe die Entdeckungen bisher nicht kommentiert.