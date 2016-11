Facebook-Marketing: Sechs von zehn Outdoor-Marken verschenken Potenzial

Kundenservice auf Facebook ist noch immer Neuland

(chart: UDG)

Für den Index hat die United Digital Group die Seiten der 13 umsatzstärksten Outdoor-Markenhersteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz AUF Facebook untersucht. Auf Platz eins liegt Mammut mit 73 von maximal 100 Punkten, der Schweizer Hersteller ist besonders stark im Bereich Dialog und Community-Management. Mammut teilt Nutzercontent mit seinen Fans, geht individuell auf Anfragen ein und greift auch Konversationen auf, die keinen Servicehintergrund haben. Damit agiert das Unternehmen als einzige der analysierten Marken sehr gut mit seiner Community.Position zwei belegt mit 66 Punkten der Ausrüster Jack Wolfskin , der vor allem mit relevanten, abwechslungsreichen Inhalten überzeugt und diese passend zur Social-Media-Welt inszeniert. Auf drei folgt mit nur einem Punkt Abstand Schöffel. Der Sportbekleidungshersteller hat Facebook als Kanal besonders professionell aufgesetzt und nutzt viele Formate und Funktionen des Netzwerks. Auf den letzten Rängen befinden sich Maloja und Ortlieb Obwohl ein Facebook-Auftritt fester Bestandteil der Marketingstrategie ist, fehlt es den meisten Outdoor-Herstellermarken an einer integrierten Contentstrategie, kritisieren die Studienautoren. Sieben Marken binden außer Produktseiten keine weiteren Inhalte der eigenen Webseite ein und bei sechs Herstellern besteht ein großer Teil der Beiträge aus fremdem, kuratiertem Content. Kundenservice auf Facebook ist für die Mehrheit noch immer Neuland und bei keiner der Seiten treten Nutzer als Fürsprecher der Marken in Erscheinung, obwohl bei allen insgesamt ein positives Sentiment unter den Fans vorherrscht. Neun von 13 Marken verzichten zudem auf profundes Tracking und damit die Leadoptimierung für den Online-Shop, obwohl sie anhand der Informationen Kunden hervorragend mit personalisierten Angeboten ansprechen könnten.Die Ergebnisse der Studie mit einer kompletten Rangliste der Outdoor-Markenhersteller hat die UDG in der folgenden Infografik zusammengefasst:Analysiert hat die Agentur drei Aspekte: Content & Storytelling, Dialog & Community-Management sowie Distribution & Channel-Setup. Unterteilt in Subkategorien wurden unter anderem Kriterien wie Themenvielfalt, Kosten-Nutzen-Verhältnis, Interaktions- und Antwortrate, Einsatz von Advertising sowie Tracking bewertet. Die quantitativen Daten wurden mit dem Social-Media-Analyse-Tool Socialbakers erhoben, Untersuchungszeitraum war April bis September 2016.