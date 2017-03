Deutschlandkarte: Wo die Social-Media-Nutzung am höchsten ist

02.03.17 76 Prozent der Bundesbürger, die über einen Internet-Zugang verfügen, nutzen soziale Medien wie Youtube , Facebook oder Xing . Die Liebe ist aber nicht in der gesamten Republik gleich stark ausgeprägt - es zeigen sich deutliche regionale Unterschiede.

Saarland: 88 Prozent

Bremen: 83 Prozent

Hessen: 82 Prozent

Bayern: 81 Prozent

Nordrhein-Westfalen: 78 Prozent

Niedersachsen: 77 Prozent

Hamburg: 76 Prozent

Rheinland-Pfalz: 76 Prozent

Sachsen-Anhalt: 76 Prozent

Mecklenburg-Vorpommern: 74 Prozent

Brandenburg: 73 Prozent

Berlin: 71 Prozent

Baden-Württemberg: 70 Prozent

Sachsen: 70 Prozent

Schleswig-Holstein: 66 Prozent

Thüringen: 64 Prozent

Am größten ist die Begeisterung für Social Media im Saarland: 88 Prozent der Onliner nutzen dort Web-2.0-Dienste. Das zeigt der online-repräsentative "Socia-Media-Atlas 2016/2017" der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor und des Marktforschers Toluna. Am wenigsten haben die Thüringer für soziale Medien übrig. Mit nur 64 Prozent nutzen nicht mal zwei von drei thüringischen Onlinern Social Media.Bundesweit betrachtet schwören vor allem junge Leute auf soziale Medien: Unter den Onlinern zwischen 14 und 29 Jahren verwenden sie 94 Prozent. Ab 30 gilt: Je älter die Internet-Nutzer, umso weniger beschäftigen sie sich mit dem Web 2.0. Weniger heißt dabei nicht wenig: Selbst unter den "Silver Surfern" ab 60 Jahren nutzt mit 55 Prozent die Mehrheit Social Media.Das gesamte Social-Media-Ranking nach Bundesländern:Für den aktuellen "Social-Media-Atlas 2016/2017"wurden 3.500 nach Alter, Geschlecht und Bundesland online-repräsentative Internetnutzer ab 14 Jahren in Form eines Online-Panels zu ihrer Social-Media-Nutzung befragt. Erhebungszeitraum war das vierte Quartal 2016.