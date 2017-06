Agenturfusion: Syzygy Performance-Agentur Catbird Seat mehrheitlich

Bild: Syzygy AG

Die börsennotierte Digitalagenturgruppe Syzygy hat 51 Prozent der Anteile am Performance-Marketing-Spezialisten Catbird Seat erworben. Das Unternehmen mit mehr als 60 Mitarbeitern und Standorten in München und Berlin ist spezialisiert auf Lösungen in Analytics, SEO, SEA, Realt-Time-Advertising (RTA), Content Marketing sowie Social Media Marketing. Die bisherigen Inhaber von Catbird Seat bleiben Gesellschafter und führen weiterhin die Geschäfte.Syzygy war in den vergangenen fünf Jahren immer zweistellig gewachsen, 2016 legte der Umsatz um 12 Prozent zu. Allerdings nannte Gruppe für 2017 eher verhaltene Wachstumserwartungen.Mit Catbird Seat will die Syzygy-Gruppe ihr Know-how im Bereich Performance Marketing "als essentiellem Bestandteil der digitalen Wertschöpfungskette" ausbauen, hieß es in einer Mitteilung. Der Erwerb erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörden.