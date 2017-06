Umfrage: Deutsche von Internet-Werbung schwer genervt

02.06.17 Welche Werbung stört und welche ist hilfreich? Dieser Frage ist Statista in einer Umfrage nachgegangen: Die Befragten empfinden fast alle Formen von Internetwerbung mehrheitlich als störend.

Werbung nervt - und Online-Werbung ist ganz vorn mit dabei. Das Statistikunternehmen Statista hat in einer Umfrage mehr als 1.000 Deutsche nach den störensten Werbeformaten befragt. Ergebnis: Fast alle Top-Plätze sind von Onlinewerbung belegt. das gilt ganz besonders für Werbevideos auf Nachrichten-Webseiten und Werbung in E-Mail-Newslettern. Noch anstrengender finden die Deutschen indes TV-Werbeunterbrechungen, die 66 Prozent stört. Als hilfreich wird Werbung dagegen im Geschäft, als Postwurf-Sendung und in Tageszeitungen gesehen.Die Grafik bildet Umfrageergebnisse dazu ab, welche Werbung die Befragten als störend bzw. hilfreich empfinden.