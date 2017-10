Mobile: Drei Viertel der Internetzugriffe kommen 2018 von Mobilgeräten

Dies ist das Ergebnis des Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017. Im Jahr 2018 werden zwei Drittel der Menschheit in den wichtigsten 52 Märkten Smartphone-Besitzer sein. 2017 waren das noch 63 Prozent, 2016 noch 58 Prozent. Diese Entwicklung verlangsamt sich nun, da die Marktdurchdringung in den am weitesten entwickelten Märkten 80 bis 90 Prozent erreicht. Die einzige demographische Lücke klafft in der Personengruppe 70 plus - nur 17 Prozent der über 70-Jährigen nutzen ein Mobiltelefon.