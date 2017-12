Digitaler Arbeitsplatz: Das Intranet wandert in die Cloud

Die zentralen Ergebnisse der Studie: Das Intranet wird immer interaktiver und ortsunabhängiger. Dieser Trend aus dem Internet ist inzwischen vollends im Intranet angekommen und Nutzer können hier mittlerweile mit denselben Funktionalitäten rechnen. Die Softwarehersteller stellen sich zunehmend auf die Entwicklung des Social Web und auf die Entwicklung mobiler Techniken ein und bieten ihre Lösungen primär in der Cloud an. Damit haben Mitarbeiter heute deutlich mehr Alternativen, untereinander und mit ihrem Unternehmen zu kommunizieren, unabhängig vom Ort und den verwendeten Endgeräten. Weiter rückt das Thema der dynamischen Zusammenarbeit stärker in den Vordergrund, was sich in der Unterstützung von Gruppen-Chats und Community-Ansätzen niederschlägt.