Amazon patentiert AR-Spiegel

Das Gerät ist dem Bericht zufolge eine eine Weiterentwicklung der Echo-Look-Kamera von Amazon, mit der Nutzer bereits ein Foto aufnehmen können, um daran anschließend neue Kleidungsstücke auszuzprobieren. Echo Look wird derzeit ausschließlich in den USA und nur auf Einladung verkauft.Im Gegensatz zum Echo Look soll die Blended-Reality-Anzeige auch mit Livebildern umgehen können. Das neu Patentierte Gerät basiert auf einem System von Kameras, Projektoren, Displays, Spiegeln und Lichtern, die dem bewegten Bild in Echtzeit Pixelschichten hinzufügen.