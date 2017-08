Crosschannel-Konzept: Amazon testet Selbstabholung unmittelbar nach Bestellung

Bild: Amazon / Screenshot

Der Kunde bestellt einen Artikel, den er im Grunde sofort braucht: Etwa Snacks oder ein Handyladekabel, berichtet Reuters . Binnen von zwei Minuten bekommt er dann einen Abholcode, den er an einer Warenstation in der Nähe eingeben kann und das Produkt fällt heraus - im Prinzip ist es ein codierter Süßigkeitenautomat. Das Prinzip 'Instant Pickup' testet Amazon aktuell an mehreren Universitäten in den USA, beschränkt sich also bewusst auf einen Nachfrage-Ballungsraum für To-Go-Artikel.