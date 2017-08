Deutsche mögen Online-Apotheken

Einbezogen in die Umfrage waren die USA, China und sieben europäische Länder. Dabei trauen 83 Prozent der Deutschen ihren Internet-Apotheken, während es im Durchschnitt aller Länder noch 67 Prozent der Befragten machen. MarkMonitor fragte die Verbraucher auch nach Fälschungen, die Kunden in allen Ländern bereits erworben hatten - vor allem Kosmetika. Als Quellen der Fälschungen nennt die Studie Plattformen in sozialen Medien, Online-Marktplätze und mobile Apps.Die Befragten in allen Ländern bevorzugen die Online-Apotheken, um Arzneimittel zu suchen (51 Prozent), in Deutschland sind es sogar drei Viertel der Befragten, die Arzneimittel über das Internet kaufen. Online kaufen die Verbraucher am häufigsten Schmerz-und Erkältungsmittel, gefolgt von Dermatika, Kopfschmerz-und Migränemitteln sowie Medikamente zum Abnehmen.