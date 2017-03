Markenvertrauen: Rewe besiegt Amazon

Bild: office174/ Pixabay

14.03.17 In der Konsumenten-Umfrage 'Most Trusted Brands 2017' des Magazins Readers Digest hat Onlineshop Amazon sich klar geschlagen geben müssen - in der Kategorie vertrauenswürdigstes Handelsunternehmen erzielte der Offline-Supermarkt Rewe Platz eins von 131 abgefragten Marken, Amazon liegt deutlich dahinter. Für die Studienautorenein Beleg dafür, dass Verbraucher immer stärker auf Qualität und regionale Produkt und Angebote achten. Außerdem sei jeder zweite Verbraucher bereit mehr für regionale Produkte zu investieren - ein Einfallstor für Handel und Amazon-Konkurrenten.