Rewe will in drei Jahren 800 Millionen Online-Umsatz machen

Bild: Rewe

23.12.16 Der Lebensmittelriese Rewe will in drei Jahren 800 Millionen Euro Umsatz im Online-Handel machen. Dies erklärte Rewe-Chef Alain Caparros in einem Interview mit Focus Money . Derzeit sei das Unternehmen davon noch "etwas entfernt", aber im Kampf mit der "Daten- und Logistikrake" Amazon gelte das Motto "Bangemachen gilt nicht!". Caparros glaubt in Zukunft an einen "hybriden Kunden". Dessen Einkaufsverhalten erklärt er so: "Den Bedarf an Produkten, die man regelmäßig braucht wie Waschmittel, wird er online bestellen und sich die Einkäufe liefern lassen. Den Rest kauft er vor Ort im Laden."