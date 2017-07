Ströer kauft Dialogmarketingspezialisten Avedo

Avedo ergänze die eigenen Vertriebsaktivitäten, so der Konzern. Während Ströer im Performance-Marketing-Geschäft die Kanäle Online, Display und E-Mail einsetze, operiere Avedo vorrangig mit den Kanälen Chat und Telefon für die Vermarktung von Produkten Dritter.Die Avedo-Gruppe fokussiert sich derzeit auf Telesales und Dialogmarketing und bietet ihre Leistungen vorrangig auf CPO-Basis (Cost per Order) an. Avedo verfügt nach eigenen Angaben über 30 Millionen Kundenkontakte jährlich und beschäftigt 1.850 Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland.Mit der Akquisition erwartet das Unternehmen einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von mehr als 60 Millionen Euro pro Jahr bei einer EBIT-Marge im niedrigen zweistelligen Bereich.