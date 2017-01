Nun kopiert auch Facebook Snapchats 'Stories'-Feature

Bild: Facebook

26.01.17 Nachdem erst Instagram das Snapchat -Feature 'Stories' kopiert hatte, zieht das Mutter-Netzwerk Facebook jetzt nach. Laut einem Bericht von Techcrunch startete es eine Art Facebook Stories erstmals in Irland. Andere Länder sollen folgen. Wie bei Snapchat können Nutzer damit Fotos und Videos in einer Diashow kombinieren, die bei Freunden in der App prominent auf der Startseite erscheinen - und nach 24 Stunden verschwinden.