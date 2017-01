Social Media als Nachrichtenquelle: Einfachheit und Schnelligkeit sprechen dafür

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Social Media als Nachrichtenquelle - DACH 2016

(chart: Mediaperspektiven 2016; Grafik: HighText Verlag)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Gründe der Nutzung sozialer Medien für Onlinenachrichten 2016

(chart: Mediaperspektiven 2016; Grafik: HighText Verlag)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Sorgen in Bezug auf personalisierte Nachrichten - DACH 2016

(chart: Mediaperspektiven 2016; Grafik: HighText Verlag)

In den Nachbarländern Österreich und der Schweiz liegt der Anteil derjenigen, die Social Media als Nachrichtenquelle verwenden, bei fast der Hälfte. In der gesamten DACH-Region gibt es fast niemanden, der soziale Netzwerke als einzige Nachrichtenquelle verwendet.Der wichtigste Grund, um soziale Medien als Nachrichtenquelle zu nutzen ist die Einfachheit, auf verschiedene Quellen gleichzeitig zuzugreifen. Die Geschwindigkeit, mit der Nachrichten in sozialen Medien erscheinen, ist der zweitwichtigste Grund.Dass personlalisierte Nachrichten, wie sie etwa in sozialen Netzwerken konsumiert werden, auch Nachteile haben, dessen sind sich viele bewusst. 44 Prozent der Deutschen befürchten, wichtige Meldungen zu verpassen. 42 Prozent machen sich Sorgen, dass gegensätzliche Meinungen an ihnen vorbeigehen. 46 Prozent sehen ein höheres Risiko für die Privatsphäre. Die Österreicher und Schweizer sind leicht kritischer als die Deutschen.