Mobiles Ad Blocking verdreifacht sich in kürzester Zeit

Die Ad-Blocking-Rate auf Geräten mit Android-Betriebssystem stieg von durchschnittlich 1,8 Prozent im Oktober 2017 auf 6,3 Prozent Ende November. Dies teilt der Publishing-Dienstleister Contentpass mit.Grund für die Entwicklung sei die Veröffentlichung des Android-Browsers "Samsung Internet v6.2" Ende Oktober. Seither steige die die Ad-Blocking-Rate sprunghaft an. Der neue Browser verfügt über einen Tracking Blocker, der auch viele Adserver blockiert.Auch wenn der Browser in der Standardeinstellung Werbung und Tracking weiterhin zulässt, gibt Samsung dem Nutzer die Möglichkeit, sich aktiv gegen Werbung und Tracking zu entscheiden. Die neuen Zahlen zeigen, dass immer mehr Nutzer davon Gebrauch machen. Ähnlich wie Samsung hat Google für das erste Quartal 2018 angekündigt, vergleichbare Mechanismen in seinen Chrome-Browser zu integrieren. Verlage stehen vor der Herausforderung, datenschutzaffinen Nutzern in Zukunft ein faires Angebot zu bieten.