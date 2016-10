ECommerce-Strategie: DM und Rossmann kooperieren mit Alibaba

Bild: Dm

Rossmann habe bereits erste Ware für den Verkauf auf Tmall nach China verschickt und teste den Vertrieb von Eigenmarken. Offiziell losgehen soll der Verkauf am 11. November.Auch DM will in Kürze auf Tmall verkaufen, ist aber noch nicht so weit, schreibt die LZ. Außerdem stünden weitere Länder für eine ECommerce-Expansion an, in denen der Filialist nicht mit stationären Geschäften vertreten ist. Um das Angebot für Onlinekunden attraktiver zu gestalten, will das Unternehmen die Lieferzeiten verkürzen und hat erst kürzlich den Mindestbestellwert von 25 Euro gestrichen.Darüber hinaus plane DM ein spezielles Angebot für Geschäftskunden, so wie es Rossmann mit einem eigenen B2B-Onlineshop Rossmann Business Partner bereits umgesetzt hat.