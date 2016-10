Oxid Esales öffnet seinen Code für Agentur-Partner

14.10.16 Der Freiburger Anbieter von ECommerce-Suites Oxid Esales AG arbeitet aktuell an der neuen Version 6.0 seines Shopsystems. Das soll noch 2016 in die Beta-Phase gehen. Agenturpartner dürfen sich nun auch aktiv in die Entwicklung einklinken. Dazu öffnet das Unternehmen den Quellcode.

Bild: OXID eSales AG Roland Fesenmayr

Nun wird im GitHub Repository - der Kombination aus technologischer Plattform (Git) und sozialem Netzwerk (Hub) - erstmals der Oxid-Quellcode zugänglich gemacht. Über sogenannte Pull-Requests können Agentur-Partner direkten Einfluss auf die Entwicklung des kommenden Release nehmen. Damit will Oxid "völlige Transparenz" schaffen: Die Partner wissen zu jeder Zeit, was geplant ist und sind in der Lage, schnell eigene Module und Schnittstellen zu entwickeln. CEO Roland Fesenmayr : "Unser Ziel ist die Schaffung einer übergreifenden Task Force. Indem wir externe Entwickler zur Mitarbeit am Code einladen, heben wir den Open-Source-Ansatz auf ein neues Level: Viele neue Impulse fließen in unser Produkt ein."Das GitHub Repository macht die Mitentwicklung an fremden Projekten einfach. Entwickler können eigene Ideen einarbeiten, wodurch an den Herausgeber der Software ein Pull Request gestellt wird. Um ein Pull Request zu übernehmen, wird dieser von den Core-Entwicklern des Herstellers auf seine Qualität hin geprüft. Wer aus dem Kreis der OXID Partner teilnehmen möchte, kann via E-Mail aufnehmen.