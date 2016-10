Microsoft HoloLens kommt nach Deutschland

Bild: Microsoft

Erstmals wurde die Microsoft HoloLens im Januar 2015 vorgestellt. Am 31. März 2016 erfolgte die Auslieferung der Mixed-Reality-Brille an Entwickler und kommerzielle Partner in den USA und Kanada. Nun kann die Microsoft HoloLens exklusiv im Microsoft Store in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland und Neuseeland vorbestellt werden. Die Auslieferung soll im November erfolgen. Weitere Informationen über die Microsoft HoloLens Developer Edition (3.299 Euro UVP) und Commercial Suite (5.489 Euro UVP) sind im Microsoft Store verfügbar.