Agentur-Markt: Was Kunden davon abhält, die richtigen Digital-Dienstleister zu finden

83 Prozent der befragten Digitalexperten geben an, mindestens einmal pro Woche mit einem digitalen Dienstleister zusammen zu arbeiten - 40 Prozent sogar fast täglich. Dabei ist die Auswahl des richtigen Dienstleisters für zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) schwierig, neun von zehn Experten (89 Prozent) haben die Auswahl eines digitalen Dienstleisters im Nachhinein schon einmal bereut.Tatsächlich geben zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) an, dass das Angebot an digitalen Dienstleistern unübersichtlich sei, für 83 Prozent ist das Angebot zu ähnlich, um auf den ersten Blick Unterschiede erkennen zu können - dabei haben 86 Prozent den Eindruck, dass sich die Qualität der Dienstleister stark unterscheidet, 81 Prozent wünschen sich mehr Orientierungshilfe bei der Auswahl geeigneter Dienstleister.