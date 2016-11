Cyber Monday feiert neuen Online-Umsatzrekord in den USA

30.11.16 Über 3,39 Milliarden US-Dollar wurden am vergangenen Cyber Monday in den USA online umgesetzt. Dies entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent gegenüber 2015 - und bedeutet einen neuen Online-Umsatzrekord für diesen vorweihnachtlichen Super-Shopping-Tag, der auch in Deutschland immer beliebter wird.