E-Commerce: Fast jeder Online-Shopper kennt die Cyberweek

Bild: Sardenacarlo/ Pixabay /CC0 Zwei Besucher der Cyberweek diskutieren, wem das letzte Schnäppchen zusteht (Dramatisierung mit Puppen)

Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Ebay unter 1.500 Online-Käufern zum Einkaufsverhalten während der Cyber Week hervor. Ebenfalls 84 Prozent der Befragten, die die Cyber Week kennen, überlegen, dieses Jahr während der Schnäppchen-Tage einzukaufen. 56 Prozent der 18-29-Jährigen warten sogar bis zur Cyber Week mit dem Kauf bestimmter Produkte.Mehr als jeder zweite Cyber Week-Konsument (57 Prozent) plant, in diesem Jahr zwischen 100 und 500 Euro während der Aktionstage auszugeben, 36 Prozent zwischen 100 und 250 Euro und 21 Prozent zwischen 250 und 500 Euro. Größtenteils machen die Verbraucher sich dabei selbst Geschenke, denn die Mehrheit der Online-Shopper gab an, während der Cyber Week in erster Linie Artikel für sich einzukaufen. So kaufen 66 Prozent der Männer Spielekonsolen, Smartphones und Co. für sich selbst, Kosmetik und Parfüm hingegen kaufen 59 Prozent der Frauen für sich. Männer kaufen in der Kategorie Beauty eher Geschenke ein (25 Prozent antworteten 'für jemand anderen' und 44 Prozent 'teils/teils').Die beliebteste Cyber Week-Produktkategorie ist Unterhaltungselektronik. 55 Prozent der Cyber Week-Shopper planen Einkäufe in diesem Bereich - unter den Männern sogar 65 Prozent. Die beliebteste Produktkategorie bei den Frauen ist Fashion, so planen 56 Prozent der Cyber Week-Shopperinnen modische Käufe.