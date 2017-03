Crosschannel: Zalando kauft Kickz und steigt damit in den Stationärhandel ein

Bild: Zalando

Zalando zählte im vergangenen Jahr rund 20 Millionen Kunden - ein Zuwachs von rund 11 Prozent. Im Durchschnitt tätigte jeder dieser aktiven Kunden 3,48 Bestellungen mit einem durchschnittlichen Warenkorbwert von 66,6 Euro



Die Anzahl der mobilen Zugriffe auf den Onlineshop stiegen zwischen 2015 und 2016 von 57,1 auf 65,5 Prozent.



Mit insgesamt 12.000 Mitarbeitern hatte Zalando Ende 2016 rund 2.000 mehr als ein Jahr zuvor. 2017 soll noch einmal dieselbe Anzahl an neuen Arbeitsplätze geschaffen werden.

Mit dem Zukauf will Zalando nach eigenen Angaben das Sport- und Lifestyle-Segment stärken, insbesondere im Bereich Basketball. Viel wichtiger erscheint aber angesichts der bisherigen Pure-Play-Strategie - sieht man mal von zwei Outlets in Berlin und Frankfurt ab -, dass sich der Händler damit Know-how in Sachen Offlinehandel einkauft. Mit dem Vollzug der Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2017 gerechnet.Auch darüber hinaus will Zalando 2017 wachsen: um etwa 20 bis 25 Prozent will der Onlinehändler den Umsatz steigern, der Gewinn soll zwischen 5 und 6 Prozent liegen (EBIT-Marge). Diese Ziele entsprechen in etwa dem tatsächlichen Wachstum in 2016: Im vergangenen Jahr legte der Umsatz um 23 Prozent auf 3.639 Millionen Euro zu, der Gewinn steigt auf 216,3 Millionen Euro (5,9 Prozent EBIT-Marge) - 2015 noch lag er bei rund der Hälfte. Weitere Eckdaten aus den aktuellen Geschäftszahlen: