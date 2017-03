Altersstudie: Jeder zweite der Generation 65 bis 85 ist online

02.03.17 In der Altersstudie 2017 untersucht Generali die Lebenssituation älterer Menschen in Deutschland - darunter auch, wie sie mit digitalen Medien und dem Internet umgehen:

Internetnutzung der 65- bis 85-Jährigen in Deutschland 2017

(chart: Generali)

Immerhin jeder Zweite der 65- bis 85-Jährigen nutzt das Internet. Auffällig dabei ist, dass von den 65-bis 74-Jährigen zwei Drittel im digitalen Netz unterwegs sind, bei den 75- bis 85-Jährigen hingegen nur ein Drittel. Besonders stark unterscheidet sich die Internetnutzung in den verschiedenen Einkommensgruppen. Während gerade einmal 23 Prozent der 65- bis 85-Jährigen aus den unteren sozialen Schichten online aktiv sind, sind es bei den Gleichaltrigen aus der Oberschicht 81 Prozent.Generell zeigt sich beim Thema Technik eine Spaltung: Insgesamt gaben 34 Prozent der 65- bis 85-Jährigen an, Interesse an neuer Technik zu haben und gerne etwas Neues auszuprobieren. Bei Personen aus der Oberschicht waren es sogar mehr als die Hälfte (52 Prozent). Dagegen fühlen sich 39 Prozent aller Befragten von neuer Technik genervt und überfordert. Bei Personen mit niedrigerem sozioökonomischen Status sind es gar 51 Prozent.Für die Studie wurden mehr als 4.100 Bundesbürgern im Alter zwischen 65 und 85 Jahren durch das Institut für Demoskopie Allensbach befragt.