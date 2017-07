Amazon Fresh startet heute auch in Hamburg

Bild: Amazon Das schöne Amazon-Fresh-Universum, wie der US-Konzern es sieht

Wie das Unternehmen bekannt gab, können Prime-Mitglieder in ausgewählten Postleitzahlgebieten für ihren kompletten Wochenendeinkauf aus 300.000 Produkten wählen - inklusiver frischer und gekühlter Lebensmittel sowie Produkten des täglichen Bedarfs und eine Auswahl anNon-Food Produkten, wie z.B. Küchen- und Sportartikel sowieSpiel- und Schreibwaren. Im Sortiment sind viele Hamburger Marken, wie J.J. Darboven Kaffee und Astra Brief Mit Amazon Fresh erhalten Kunden, die bis Mittag bestellen, ihre Lieferung 'pünktlich zum Abendessen', wie das Unternehmen verspricht. Kunden können aber auch bis 23 Uhr bestellen und die Ware am nächsten Tag in einem gewählten 2-Stunden-Lieferfenster erhalten. Wenn es für den Kunden bequemer ist, kann er die Lieferung zwischen 5 und 22 Uhr an einem geschützten Ort abgeben lassen, ohne sie persönlich entgegennehmen zu müssen. Amazon Fresh ist über Amazon.de und die Amazon-App verfügbar.Der Service hat seinen Preis: Amazon Fresh ist ausschließlich für Prime-Mitglieder in Teilen von Hamburg sowiein Berlin und Potsdam für 9,99 Euro monatlich verfügbar. Gratis geliefert wird dann allerdings erst ab einemMindestbestellwert von je 40 Euro, sonst kommen zusätzliche Lieferkosten oben drauf.Erste Kritiken aus dem Berliner Pilotbetrieb zeigten allerdings eher ernüchternde Ergebnisse. So bemängelte der Supermarktblog , dass Amazon bei Prime Now jedes Bestellung von von Bio-Lebensmitteln ins Absurde verkehre, weil die Lieferung mit emissionstarken Dieselautos erfolgt.