Kommunikationsagenturen: Gehälter sind besser als gedacht

18.11.16 Eine aktuelle Erhebung des Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) zeigt, dass die Gehälter in Deutschlands führenden Agenturen nicht dem allgemein bekannten Vorurteil entsprechen, Agenturen würden ihre Mitarbeiter unterdurchschnittlich vergüten. So liegen die Durchschnittsgehälter in den Bereichen Kreation und Beratung deutlich über 50.000 Euro. Am besten verdienen Strategen.