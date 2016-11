Gut jeder zehnte Deutsche will am Black Friday online shoppen

Im Allgemeinen zeigen vor allem junge Leute zwischen 18 und 34 Jahren eine hohe Tendenz, am Black Friday und am Cyber Monday online einzukaufen. In den Vereinigten Staaten sagten zum Beispiel 44 Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 34 Jahren, dass sie am Black Friday online kaufen wollten, und 42 Prozent entschieden sich für Cyber Monday. Im Gegensatz zu dieser allgemeinen Tendenz wollen in Deutschland nur zehn Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 34 Jahren am Black Friday online shoppen verglichen mit sieben Prozent die für Cyber Monday stimmten.Die Altersgruppe der 35- bis 64-Jährigen zeigte einen niedrigeren Prozentsatz als die der jüngeren Leute. In Deutschland möchten 13 Prozent am Black Friday online kaufen und sieben Prozent am Cyber Monday.An der weltweiten Studie beteiligten sich 300 Personen an der deutschen Umfrage. Durchgeführt wurde sie von One Hour Translation in Zusammenarbeit mit Google Consumer Surveys mit insgesamt 3.400 Teilnehmern aus 8 Industrieländern